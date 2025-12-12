隅田川に沿うように東京・墨田区の北端に細長く伸びる都立「東白鬚公園」を含む特設コースで「すみだランフェスタ２０２６」が行われる。会場はフクシ・エンタープライズ墨田フィールドで、記念すべき第１回を２０２６年２月８日（日）に開催。ゲストランナーの参加も予定されており、１２月２１日（日）午後５時まで参加を受け付ける。このイベントは、スポーツに親しむ機会とスポーツによる地域のにぎわいを創出し、「すみだ