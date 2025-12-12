Ｊ２藤枝ＭＹＦＣの新監督就任が発表された元日本代表ＤＦの槙野智章氏（３８）が１２日、クラブの発表を受けて自身のインスタグラムを更新した。自らが映った写真と藤枝のクラブロゴが添えられた「ＷＥＬＣＯＭＥ！」と書かれた画像をアップし「藤枝ＭＹＦＣの監督に就任します。皆さん宜しくお願いします！Ｆｕｊｉｅｄａｓｔａｒｔｓｎｏｗ藤枝は今、始まる…」と投稿した。この投稿には「監督就任おめでとうござ