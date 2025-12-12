◇カーリングミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選（１１日、カナダ・ケロウナ）男子の決定戦で、２大会ぶりの五輪出場を目指す男子日本代表は、ＳＣ軽井沢クラブが中国に４―９で敗れた。プレーオフ（ＰＯ）３位で臨んだ一発勝負に敗れ、出場権獲得はならなかった終始相手を追う展開となった日本は、４―５で迎えた第９エンド。中国がサード、フォースと好ショットを連発。ラストショットで４点を追加するビッグエンドとし、