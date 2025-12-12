ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開その9」をお届けする（第1474回）。＊＊＊さて、前回と前々回は歴史を深く知るための「余談」について、その効果と実例について考察したわけだが、そろそろ本題に戻ろう。「大正デモクラシーの確立と展開」である。ここで、これまで語っ