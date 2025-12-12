西武が現役ドラフトでオリックスから獲得した茶野篤政外野手（26）が12日、埼玉県所沢市の球団事務所で入団会見を行った。育成出身で来季が4年目の茶野は「移籍の機会をいただいた。新しいチームでまた一から。バッティングと守備と全ての面でレベルアップして、1年間試合に出られる選手になりたい」と意気込んだ。3年連続Bクラスの5位に沈み、打撃部門の補強が急務だった西武はFAでDeNAから桑原、日本ハムから石井が加入する