広島カープの元投手で、現役引退後にパティシエに転身していた小林敦司さん（５３）は、今年５月に地域おこし協力隊として東京から北海道別海町に移住し、北海道フロンティアリーグに所属する別海パイロットスピリッツの投手コーチを務めている。一度は離れた野球の道に戻ったが、将来的には生乳生産日本一の町でパティシエとして磨いた腕を生かすことも考えている。◇◇東京から別海町に移住した小林さんは、独立リー