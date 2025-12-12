今夏、茶トラの男の子「ぽわげ」ちゃんは、道の真ん中で動けずにいました。痩せ細り、ケガを負い、すでに体は限界寸前。そんな危機的な状況の中、Xユーザー・ツナさん（@motikiro2）の家族はその異変を見逃しませんでした。【写真】ビフォーアフターがまるで別猫！？ ふわもふ“マシュマロ猫さん”誕生もう動けない… 道路に痩せ細った子猫2025年6月の朝、飼い主さんの家族がゴミ出しに向かったとき、道路上に違和感を覚えてよく見