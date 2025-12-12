¡Ö¤ª»Å»ö¤ÇÄ¹¤é¤¯¤Î¤ª¤ì¤ó¤¸¥Ü¥Ö¤«¤é¹õÈ±¤Ë¡×¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¦ÎÓ¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿¹õÈ±¥·¥ç¡¼¥È¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤ª»Å»ö¤ÇÄ¹¤é¤¯¤Î¤ª¤ì¤ó¤¸¥Ü¥Ö¤«¤é¹õÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¹õÈ±¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë»ç¿§¤Î¥Î¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Í¤Ê¤ó¤«¤â¤¦ÍÅ±ð¡×¡Ö¿§µ¤¤¬À¨¤¤¡×¡ÖÂç¿Í¤ÎÌ¥