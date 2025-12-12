親子3代でゴルフの楽しさを体験できる『ゴルフピクニックちば』が、長南パブリックコースで初開催された。千葉県、千葉銀行、ゴルフピクニックちば実行委員会らが連携し、気軽に参加できるイベントとして企画。当日はあいにくの雨模様だったが、約130人が参加し、子ども達は笑顔でプレーを満喫した。【写真】雨でもドライバーでナイスショット！ 子どもが元気にゴルフをプレー目玉となったのは親子3代（両親や祖父母と子ども達など