「やさしいクラブ」と言われるユーティリティだが、プロが使うツアーモデルからシニア向けの軽量タイプまで幅広い。今回は、ティーチングプロの関浩太郎が最新モデルを試打しながら、新しいユーティリティの選び方を提案する。【最新UT22モデル】人気モデルの「飛距離」「つかまり」「操作性」「打感」を10段階で評価アイアンよりやさしいとされるユーティリティだが、その中でもツアーモデルからアベレージ向けまで特徴はさまざま