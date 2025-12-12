2023年のプロテストでトップ合格を果たした清本美波は「レギュラーツアーで戦える選手になりたい」という目標に向けて、自分のペースで歩みを進めている。QTランキング59位で迎える来季はステップアップツアーが主戦場となる見込み。“昇格”を目指して、このオフに進化を遂げるつもりだ。【連続写真】フォローを“ビュン”とすればFW＆UTでも高弾道が打てる！ 清本美波のスイングをチェック昨年のQT上位の資格で今季前半をレギュ