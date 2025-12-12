北日本を中心に、この冬一番の強烈な寒気が南下しています。12日夜にかけて、北日本では大雪や吹雪に、また関東などは、強風や寒さに注意が必要です。青森県では、山沿いを中心に、大雪となっています。酸ヶ湯では、12日午前9時の積雪が149センチとこの冬、最も多くなりました。13日朝までに予想される雪の量は、東北の山沿いで50センチ、北海道で40センチとなっていて、最大瞬間風速は30メートルに達する所があるでしょう。大雪や