今年のクリスマスに予定がないと答えた人が5割を超え、物価高を背景に予算も抑える傾向にあることが明らかになりました。【映像】クリスマスマーケットの様子市場調査会社のインテージが15〜79歳の5000人に尋ねたところ、クリスマスにイベントの「予定はない」と答えた人は去年から3ポイント増え、54.1％に上りました。理由は「興味がない・習慣がない」が最も多く31.1％、次いで「お金をかけたくない・節約したい」が16.2％