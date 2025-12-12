民事裁判の全面ＩＴ化を実現する改正民事訴訟法が来年５月２１日に施行されることが決まった。施行日を決める政令が１２日午前に閣議決定された。これまで文書や対面でのやり取りが基本となっていた民事裁判について、提訴から判決まで一連の手続きがオンラインでできるようになり、裁判の迅速化や利便性の向上が見込まれている。改正法の施行により、施行日以降に提訴された民事裁判では、訴状や判決文などが電子化される。当