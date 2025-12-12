【ワシントン共同】米国防総省は11日、ヘグセス国防長官が小泉進次郎防衛相との電話会談で日本の防衛費増額に向けた取り組みを協議したと発表した。「中国の軍事活動」も話し合ったとしたがレーダー照射問題への明確な言及はなかった。