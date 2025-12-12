中国政府が日本への渡航自粛を呼びかける中、中国東方航空の鹿児島・上海線が今月23日から来年1月末まで全便運休することが分かりました。 中国東方航空の鹿児島・上海線は、毎週火曜と土曜に1往復ずつ運航しています。 鹿児島県によりますと、中国東方航空はこれまでに、今月23日から来年1月にかけて一部の便で運休を決めていましたが、来年1月末まで全ての便で運休することになったということです。 中国東方航空からきのう11