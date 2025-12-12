「トラックが道路から家に突っ込んできた」 鹿児島市で12日あさ、、60代の運転手が搬送されました。 (記者)「トラックが転落し、住宅に突っ込んでいる」 警察や消防によりますと、12日午前7時半ごろ、鹿児島市川田町の住民から「トラックが道路から家に突っ込んできた」と119番通報がありました。住宅には人が トラックは60代の男性が運転していて、病院に搬送されました。命に別状はないということです。 住宅には人がいたと