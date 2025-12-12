料理は塩とうま味をうまく活用する 脂を支えるのは塩とうま味 塩とうま味をどう組み合わせるかで、料理の印象は大きく変わります。肉や魚のように脂が多い素材は、そのままでは重たく感じやすいですが、塩を合わせれば輪郭が出て、味がはっきりと立ち上がります。 たとえば、焼肉のタレには甘味が含まれますが、脂の存在感を受け止め切れず全体がぼやけることがあります。そこに塩とわさびを添えると、脂のうま味を引き締めなが