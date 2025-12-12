ミックスウェーブはHiBy Digitalブランドより、初音ミクとのコラボレーションを記念した期間生産限定IEM「YUME」を日本国内300台限定で発売する。価格はオープンで、市場想定価格は29,980円前後。12月15日19時より公式サイトにて予約を開始し、2026年1月下旬より発送の予定。 アルミニウム合金が主の筐体デザインは、初音ミクのビジュアル要素を融合したもので、高精度CNC加工により細部に至るまで滑らかな