東京時間10:47現在 東京金先物OCT 26月限（TOCOM） 1グラム＝21691.00（+151.00+0.70%） ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4298.00（-15.00-0.35%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場で金先が上昇、時間外で軟調も、東京金はNY市場での上昇を支えにしっかり