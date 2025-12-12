【新興国通貨】ドルペソは中南米市場で１８．０１１まで下げる＝メキシコペソ ドルペソはドル全面安とブラジルレアル高を受けた中南米通貨全般の上昇に１８．０１１まで下げ、その後も１８．０５超えではドル売りが出る展開。２０２４年７月以来のドル安ペソ高圏。 対円では円高進行もあり、昨日東京市場で８円５４銭前後を付けた後、少し戻し、海外市場での円安とペソ高両面でしっかり。東京市場に入って８円６３銭台を付