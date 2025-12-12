ブラジル中銀は水曜日の会合で金利を据え置いたものの、見通しはタカ派を維持。現状の当面据え置きが適切と示したうえで、必要であれば利上げサイクル再開も躊躇しないと発言。利下げについては示唆する姿勢が見られないタカ派なものとなった。 ドルレアルは昨日東京市場での５．４９００台から５．３９５９までドル安レアル高となった。 USDBRL5.4058