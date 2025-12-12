USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.096.597.636.88 1MO8.335.396.855.59 3MO8.885.777.476.17 6MO9.136.087.966.66 9MO9.246.268.186.96 1YR9.356.478.387.23 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.118.647.35 1MO7.207.516.28 3MO7.988.376.73