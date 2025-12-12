「Initium Uno」 ミックスウェーブは、Beat AudioよりシングルBAドライバーを搭載したブランド史上初となるIEM「Initium Uno」を12月24日に発売する。市場想定価格は69,800円前後。 今まで有線イヤフォンのケーブル開発に尽力してきたBeat Audioが、高価な仕様や複雑な構成を削ぎ落した「シンプルさ」を追求した、シングルドライバーイヤフォンという原点に立ち返り、約1年を月日を経て開発したイ