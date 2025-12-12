テレビ朝日の田原萌々アナウンサーが１２日までに自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。インスタグラムに、ハートの絵文字を添えて、ベージュのワンピースを着た衣装ショットをアップ。どアップの横顔ショットも披露した。この投稿には「綺麗すぎます」「とても素敵で可愛いです」「美しい横顔」「最強に可愛いすぎます」「あまりに美しすぎますね」「いつも素敵です！」「横顔美人」「横顔ライン綺麗過ぎます」など