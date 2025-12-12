東京・港区にある2階建ての住宅で火事があり、現在も消火活動が続いています。この家に住む80代の女性がけがをしました。【映像】現場の様子（消火活動の様子も）警視庁などによりますと午前10時半前、港区高輪にある2階建ての住宅から火が出ました。ポンプ車など23台が出動し、現在も消火活動が続いています。これまでに住宅1階の約50平方メートルが焼けています。この家に住む80代の女性が煙を吸うなどしてけがをしていま