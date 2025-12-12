¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¡Êº¸¡Ë¡¢¥Ø¥°¥»¥¹ÊÆ¹ñËÉÄ¹´±¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤Ï12Æü¡¢Ãæ¹ñ·³µ¡¤Ë¤è¤ë¼«±ÒÂâµ¡¤Ø¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤äÃæ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÇú·âµ¡¤¬ÆüËÜ¼þÊÕ¤Ç¶¦Æ±Èô¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤ò½ä¤ê¡¢¥Ø¥°¥»¥¹ÊÆ¹ñËÉÄ¹´±¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¤¿¡£Î¾»á¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Ç¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤ë¹Ô°Ù¤À¡×¤È¿¼¹ï¤Ê·üÇ°¤ò¶¦Í­¤·¤¿¡£ÆüÊÆ´Ö¤Ç¶ÛÌ©¤Ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤·¡¢Ï¢·È¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£¾®Àô»á¤¬µ­¼Ô²ñ¸«¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÏÆüÃæÁÐÊý¤È¤Î´Ø·¸Î¾Î©¤òÌÏº÷¤·¡¢ÂÐÎ©