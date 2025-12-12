木原官房長官は12日午前の記者会見で、いわゆるゾンビたばこと呼ばれる指定薬物「エトミデート」について、絶対に使用しないよう呼びかけた。今年5月に指定薬物に追加された「エトミデート」は、過剰摂取すると手足がけいれんすることなどから「ゾンビたばこ」とも呼ばれていて、若者を中心とした乱用が問題となっている。木原長官は、「意識障害や呼吸抑制など重大な健康被害が生じる恐れがある」として、「絶対に使用しないこと