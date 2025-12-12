ジャパン・スタッドブック・インターナショナルは12日、11月24日に27歳で息を引き取ったツルマルボーイ（セン、父ダンスインザダーク）の所有者で、けい養先であった駿ホースクラブ（埼玉県本庄市）のコメントを発表した。同馬は2000年夏に栗東・橋口弘次郎厩舎所属でデビューし、02年中京記念、金鯱賞、04年安田記念と重賞を3勝した。▼関祐輝氏（駿ホースクラブ）2015年にツルマルボーイは駿ホースクラブにやって来ま