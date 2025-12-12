ダブル・スコープは３日続落。１１日取引終了後、２６年１月期連結業績予想について売上高を５４億円から４０億円（前期比８７．１％減）へ、最終損益を７３億円の赤字から１０３億円の赤字（前期３７億１３００万円の赤字）へ下方修正すると発表した。欧州における電気自動車（ＥＶ）向け需要の想定以上の落ち込みと、それに伴う持ち分法適用会社の業績下振れを織り込んだ。従来予想からの更なる最終赤字拡大を嫌気した売