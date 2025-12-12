青山財産ネットワークスが反発している。１１日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、最終利益を２４億５０００万円から２５億５０００万円（前期比５．０％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を３１円から３３円へ引き上げ年間配当予想を５３円（前期４６円）としたことが好感されている。 第４四半期に取得した東京・赤坂見附の不動産をＡＤＶＡＮＴＡＧＥ ＣＬＵＢとして販売することを検討