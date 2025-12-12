アール・エス・シーが大幅続落している。東京証券取引所が１１日の取引終了後、信用取引による新規の売り付け及び買い付けに係る委託保証金率を１２日売買分から５０％以上（うち現金２０％以上）とする臨時措置を発表。また、日本証券金融も貸借取引自己取引分及び非清算参加者ごとの清算取次貸借取引自己取引分の貸借担保金率を１２日売買分から５０％（うち現金担保分２０％）にする貸借取引銘柄別増担保金徴収措