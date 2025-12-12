午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１４２６、値下がり銘柄数は１５２、変わらずは２５銘柄だった。業種別では３３業種中３２業種が上昇。値上がり上位には不動産、繊維、銀行、輸送用機器、鉄鋼、保険など。値下がりは鉱業のみ。 出所：MINKABU PRESS