ひらまつが反発している。同社は１１日取引終了後、１１月度の月次売上速報（単体）を公表。既存店売上高は前年同月比１０．８％増となり、２カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されているようだ。なお、全店ベースの売上高は同９．５％増だった。 出所：MINKABU PRESS