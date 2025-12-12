今年10月、香川県多度津町内に住む男性を「殺しに行くよ」などと脅迫した疑いで、男がきょう（12日）逮捕されました。 脅迫の容疑で逮捕されたのは、住居不定、無職の男（54）です。 警察によりますと男は、今年10月5日午前2時ごろ、香川県多度津町に住む男性（60）にLINEで「殺しに行くよ」「家でのんきに寝とくなよ」などとメッセージを送信し脅迫した疑いです。 調べに対し男は、容疑を認めているということです。