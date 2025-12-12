ライカカメラ社は12月12日（金）、Capture Oneブランドと戦略的パートナーシップを締結したと発表した。写真編集ソフト「Capture One」におけるテザー撮影の強化や、ライカ製カメラに合わせたカラープロファイルなどが実現するという。 「Capture One」は、柔軟なRAW現像機能などで知られる老舗の写真編集ソフトウェア。特に安定したテザー撮影（カメラとPCなどを接続して撮影）を可能にする点