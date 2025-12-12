サンフランシスコ・ジャイアンツで高額年俸選手に分類される“韓国のイチロー”ことイ・ジョンフの、メジャーリーグ3年目の予想成績が公開された。【写真】直視できない“180度開脚”！韓国美女の大胆始球式アメリカのデータサイト『FanGraphs』は12月11日（日本時間）、成績予測システム「ZiPS」を用いてサンフランシスコ・ジャイアンツ所属選手の2026年シーズン成績を展望した。これによると、メジャー3年目を迎えるイ・ジョンフ