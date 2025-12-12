酒田市によりますと、12日の午前5時30分ごろ、山形県酒田市京田二丁目地内でクマ1頭が目撃されました。クマの体長はおよそ1メートルとみられています。 その後も、京田二丁目付近ではクマの目撃情報が相次いでいて、午前8時過ぎには、産業技術短期大学校庄内校の東側の用水路で親子とみられるクマ2頭が目撃されたということです。 そして、午前9時20分ごろ、2頭のクマのうち1頭は産業技術短期大学校庄内校の南側のやぶに入