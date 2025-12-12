Travis Japanの七五三掛龍也が自身のInstagramを更新。東京・表参道でショッピングを楽しむ様子を公開した。 【写真】表参道を歩く七五三掛龍也（Travis Japan）／藤ヶ谷太輔＆大橋和也＆七五三掛龍也＆金城碧海とのプライベートショット ■頭に落ち葉をつけたまま歩く七五三掛龍也 七五三掛は「誰か。この子に「髪の毛に落ち葉ついてるよ！」と教えてあげてください。（落ち葉の絵文字）」と綴り、13枚の写真を投稿。ブ