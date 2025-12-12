アメリカが提案しているウクライナの和平計画をめぐり、トランプ大統領はウクライナが合意する可能性について、「否定的に考えている」と話しました。アメリカトランプ大統領「ヨーロッパで土曜日に開かれる（和平計画の）協議には見込みがあると判断できたら参加する。時間を無駄にしたくない。現状は否定的だと考えている」トランプ大統領は11日、今週末にウクライナとヨーロッパの主要国が行う予定の和平計画をめぐる高官協議