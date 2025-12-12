「大和証券Mリーグ2025-26」12月11日の第1試合にBEAST X・中田花奈（連盟）が出場。今シーズンの好調ぶりが伝わるような表情と、抜群のスタイルがわかる入場シーンから、ファンが「やっぱり華ある」と沸き立った。【映像】抜群スタイルも話題 中田花奈、魅惑の全身ショットMリーグ3年目の中田は、今期絶好調。試合前までにシーズン自己最多の5勝をあげており、これは過去2年かけてあげた3勝を上回る。個人ポイントも3ケタプラ