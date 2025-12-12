イスラエル軍の攻撃が続くパレスチナ自治区ガザでは、大雨による影響で住民のテントが浸水する被害が相次ぎ、生後8か月の女の子が寒さの影響で死亡しました。ガザでは11日、激しい雨が降り、避難生活を余儀なくされている住民のテントが相次いで浸水する事態となりました。ロイター通信は、このうち南部ハンユニスで、浸水したテントで暮らしていた生後8か月の女の子が、寒さの影響で死亡したなどと報じました。ガザ当局は、2500件