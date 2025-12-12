元欅坂46のメンバーで一児の母である今泉佑唯が、自身の恋愛観について赤裸々な悩みを明かした。【映像】1児の母・今泉佑唯の現在の姿12月11日、見取り図の冠番組『見取り図じゃん』（テレビ朝日系）で年末特別編「小さな声なら言える女子会」が放送された。コンプライアンスが厳しく本音を言いにくい現代で、「大きな声では許されないけど、小さな声なら許してほしい」をコンセプトに、女性ゲストが秘密のトークを繰り広げる