JR東日本によりますと、JR八高線は箱根ケ崎と金子の間の架線で支障物が見つかった影響で、箱根ケ崎と東飯能の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開見込みは立っていません。JR八高線下り線の箱根ケ崎と東飯能の間で運転手が架線にビニールのような物を見つけ、電車を停止させたということです。