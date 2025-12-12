認知症患者の医療に関する東京都の実態調査で、暴言・暴力や徘徊（はいかい）、妄想などの症状の重い患者の入院要請が「増えている」とする医療機関が４割超に上ったことがわかった。都は、認知症の高齢者数の増加に伴い、「行動・心理症状（ＢＰＳＤ）」と呼ばれるこうした症状の重い人が今後も増えるとみている。調査では「対応が困難」「病床がない」などの理由で入院できないケースも目立ち、入院先探しや転院・退院の調整