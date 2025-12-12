学院型ガールズ・ボーカルユニット「純情のアフィリア」が約2年ぶりとなる待望のニューシングル「カオスなムーブでラブリのバグ！？」をリリースした。グループきってのクールビューティー・葉山カナが、東京・越中島のスポニチ東京本社での単独インタビューに応じ、コミカルな楽曲の裏で燃やす職人のような“プロ意識”について語った。（「推し面」取材班）「正直、最初は歌詞のあまりの長さに、これ覚えられるかなって心配