【とちぎ eスポーツフェスタ 2025 Powerd by 足利銀行】 開催日時：12月20日9時30分～16時30分 会場：マロニエプラザ（栃木県宇都宮市元今泉 6-1-37） 入場：無料（一部プログラムは別途料金） MSYのブランド「GRAPHT」は、12月20日に栃木県宇都宮市で開催される「とちぎ eスポーツフェスタ 2025」（主催：とちぎ eスポーツ地域活性化実行委員