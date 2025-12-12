Image: Fairphone ½¤Íý¤ä¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ­¤¬¹â¤¯¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥àÈ¯¤Î¥¹¥Þ¥Û¥Ö¥é¥ó¥ÉFairphone¡£¥â¥¸¥å¡¼¥ë·¿¥Ñ¡¼¥Ä¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÁá¤¯¤«¤é³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¤Ë¤â¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³ÈÂç¡£2023Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óFairbuds XL¤¬¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¡¢Âè2À¤Âå¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£40mm¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òºÎÍÑFairbuds XLÂè2À¤ÂåºÇÂç¤ÎÌ¥