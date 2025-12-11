メンズファッションブランド「mù_(ムー)」は、12月12日(金)〜14日(日)の3日間、二子玉川 蔦屋家電 E-room1にてPOP-UP SHOPを開催する。「mù_」について「mù_」は、「洋服から考えてはいい服は作れない」というデザイナー・木村献氏の信念のもと、2024年6月にスタートしたファッションブランド。木村氏は90年代より海外メゾンブランドのプロダクトチームで20年以上の経験を積み、日本の生地屋や縫製工場との深いネッ