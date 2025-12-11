ケイズコーポレーションが展開する、200万乙女のときめき＆ゆめかわポエミースイーツ「ユニコーンティアーズ」は、12月3日(水)より、宝石のような輝きを放つ新作琥珀糖「ルミナスクリスタル 1/6の涙 マジカルジュエリーコレクション」6個入り(アソート)を数量限定で販売している。同商品は、「ユニコーンティアーズ」シリーズの最新作。今回は「魔法のジュエリー」をテーマに、光にかざすとキラキラと輝く幻想的な琥珀糖を詰め合わ